Vento a Roma, albero cade su mezzo Ama

Un albero è crollato in via Torricola e ha centrato un mezzo Ama a Roma. Illesi, fortunatamente, i dipendenti. La tragedia sfiorata è arrivata poche ore dopo il dramma di Monteverde, dove un'anziana è morta schiacciata da un albero crollato in via di Donna Olimpia e dopo il ferimento di due passanti centrate da rami caduti a Mostacciano e all'Alessandrino.

Paura in via Torricola

Ama, visto il forte vento, aveva già deciso nella prima mattinata di oggi di potenziare tutti i servizi di spazzamento e pulizia su tutto il territorio. Proprio durante un servizio di raccolta, un albero è caduto su un mezzo Ama in via di Torricola. Si tratta di un camioncino a vasca per la raccolta dei rifiuti con due operatori a bordo che, fortunatamente, sono rimasti illesi.

Gli operai di Ama su richiesta della polizia locale stavano raccogliendo i rami caduti per liberare la strada. "Il personale aziendale si è messo subito a disposizione dei Vigili del Fuoco intervenuti per verificare la messa in sicurezza dell'intera area", ha spiegato l'azienda.