Maltempo, un albero cade su un'auto: salvo il conducente. Diversi i crolli in città

A Roma la pioggia e il leggero vento della mattinata hanno causato una serie di crolli di rami e alberi. La situazione più grave, dove si può parlare senza dubbio di tragedia sfiorata, sul lungotevere in Augusta.

Lì una pianta è crollata su un'auto con il conducente ancora all'interno. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di San Lorenzo in Lucina, i vigili del fuoco e il 118. L'uomo al volante dell'auto ha riportato solo qualche dolore al collo e ha rifiutato le cure mediche. Un sospiro di sollievo. Ma sono diversi i crolli di alberature in città.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via valle Vermiglio, all'altezza con l'incrocio con via valle Vermiglio, in una strada privata. Poi, ancora, interventi nel tratto compreso tra via Bartolino da Novara e viale Giacomo Aicardi e in viale Europa, all'Eur.