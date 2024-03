Vento a Roma, cade albero nel giardino di una scuola

Un albero è caduto nel giardino della scuola Badini, al centro di Roma. Intervento del gruppo I Centro della Polizia Locale per la caduta di un albero nel plesso. La grossa pianta ha danneggiato il muro di cinta e la recinzione della scuola in via Sant'Alessio. Le pattuglie hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Nessuno è rimasto ferito.

E a proposito di maltempo, l'agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un' allerta gialla anche per il primo mattino di domani, lunedì 11 marzo 2024 e per le successive 18-24 ore.