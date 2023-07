Tragedia sfiorata in centro a Roma: pino crolla all'Altare della Patria, a due passi dal Campidoglio

Un pessimo biglietto da visita. Un buongiorno che poteva avere gravi conseguenze. Parlano da sole le immagini di un grosso albero crollato in strada a due passi dal Campidoglio, in pieno Centro storico. Un pino, venuto giù in piazza d'Aracoeli, altezza via del Teatro Marcello, a ridosso delle mura perimetrali dell'Altare della Patria.

Il crollo alle 7:15 di giovedì 20 luglio. Sulla piazza adiacente a piazza Venezia il boato successivo alla caduta del pino su strada ha fatto sobbalzare le tante persone, fra turisti e lavoratori, che già affollavano il centro storico della Capitale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell'area e la gestione della viabilità della zona. Attuata una restrizione di carreggiata è stato quindi richiesto l'intervento degli addetti del servizio giardini di Roma Capitale.

Secondo albero crollato a piazza Venezia

Scenario simile si era presentato esattamente una settimana fa, giovedì 13 luglio. In quel caso a crollare fu un altro albero, sempre un pino, letteralmente sradicato dal terreno in piazza San Marco, nei giardini che affacciano su piazza d'Aracoeli. A distanza di 7 giorni stesso copione, e ancora una volta fortunatamente senza feriti o conseguenze gravi.