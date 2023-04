Tragedia sfiorata: grosso pino crolla davanti all'università Roma Tre

Un grosso pino è crollato al suolo su via Ostiense, all'altezza del civico 159, proprio davanti alla facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre. A due passi anche dei locali. L'albero si è accasciato davanti all'ingresso e solo la chiusura per il giorno della Liberazione ha fatto sì che nessuno venisse coinvolto.

L'albero, come è possibile vedere dalla foto di google streetview in fondo a questo articolo, si presentava già piegato su un lato, in una situazione di evidente pericolo. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco per la rimozione dell'albero. Non è escluso, come accaduto in passato, che il crollo possa portare alla verifica sul resto dei pini presenti sul punto del crollo.