Quadraro: crolla un albero e distrugge un'auto. Danneggiata una seconda vettura

Prima il rumore del tronco che si spezza, poi quello di una macchina accartocciata, distrutta dall'albero crollato. Paura al Quadraro, in via Asconio Pediano, quando nel tardo pomeriggio di mercoledì primo marzo un albero è caduto dal parco di Monte del Grano danneggiando la ringhiera del giardino pubblico per poi schiantarsi su due auto, distruggendone una.

Una tragedia sfiorata secondo Alessandro Conti, residente del quartiere: "Per fortuna non c'è stata nessuna vittima e nessun ferito. Abbiamo sentito un forte boato e visto il pino secolare cadere a terra travolgendo una sfortunata vettura che era regolarmente posteggiata trovandosi però proprio sulla traiettoria dell'albero. Scorretta e trascurata manutenzione? Questa solo uno dei tanti quesiti che affliggono il quartiere della periferia romana".