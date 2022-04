Paura a Prati: albero cade sul gazebo di un bar

Pomeriggio di paura a Prati dove un albero è caduto sul gazebo di un bar di via Paolo Emilio. Qui, all'altezza del civico 13, poco dopo le 16, l'alberatura si è accasciata sul gazebo. Da testimonianze dei presenti sul posto in quel momento erano presenti due turisti, salvati dalla struttura. Per i due nessuna conseguenza per fortuna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del I gruppo Prati. I primi si sono occupati di rimuovere l'albero. I caschi bianchi invece hanno messo in sicurezza l'area in attesa della ditta incaricata. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario all'intervento.