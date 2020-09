Piazzale delle Province, si spezzano rami e crollano in strada

Un albero è caduto in piazzale delle Provincie alle 14.30 circa. Non risultano feriti. In corso accertamenti per stabilire eventuali danni ai veicoli in sosta.

La strada è stata chiusa al traffico il tempo necessario per la rimozione dell'albero nel tratto compreso tra Piazzale delle Provincie e Piazzale Valerio Massimo in direzione Via Tiburtina. Sul posto pattuglie del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale.