Albero crolla su un palazzo: evacuati tre appartamenti. Danneggiati un'auto e un balcone

È crollato adagiandosi su una palazzina. Paura stamattina all'Appio Latino dove il maltempo ha favorito la caduta di un grosso albero. Danneggiati un'auto e un balcone a scopo precauzionale sono stati evacuati tre appartamenti.

Sono state le pattuglie del VII gruppo della polizia locale di Roma Capitale a intervenire in via Latina fronte civico 2, intorno alle 11:30 di giovedì 2 maggio, per un albero che, cadendo, ha danneggiato il balcone di un palazzo sito in viale Metronio civico 3 e una vettura in sosta.

Gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e al rilievo dei danni sul veicolo, procedendo inoltre alla rimozione di alcuni veicoli parcheggiati in modo da permettere un più rapido intervento dei vigili del fuoco, mentre scriviamo ancora impegnati nelle operazioni per la rimozione dell’albero, unitamente al Servizio Giardini di Roma Capitale.

I caschi bianchi hanno temporaneametne chiusa al traffico via Latina, nel tratto compreso tra via Lusitania e viale Metronio. Nessuno è rimasto ferito.