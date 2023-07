Paura a Ostia, albero crolla in piena notte e finisce contro un palazzo

Paura a Ostia nella notte. Poco dopo l'1: 20, un albero è crollato adagiandosi su un palazzo. Sul posto, in via Capo Palinuro 2, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Eur con in supporto l'autoscala.

La pianta, un grosso pino marittimo, è crollata andandosi ad adagiare con la chioma sulla facciata di un palazzina di quattro piani. Il personale dei pompieri ha provveduto al taglio e successivamente alla messa in sicurezza dell'area interessata. Diversi sono stati gli episodi simili in città ieri.

Alle 15:30 circa, l'episodio di maggior rilievo quando la squadra 1/A dei vigili del fuoco è intervenuta su Lungotevere Tor di Nona, per la caduta di due rami di un albero che ha coinvolto circa dieci auto. Due persone sono state soccorse dal personale sanitario.