Paura a Monteverde, albero cade nel giardino dell'asilo nido

Quando la notizia ha iniziato a circolare tra le chat dei genitori, mamma e papà hanno tirato subito un sospiro di sollievo. Fosse successo poco prima, si sarebbe rischiato la tragedia. Venerdì pomeriggio intorno alle 18 un albero è caduto all'interno del giardino dell'asilo nido comunale La Coccinella, in via Francesco Durante, nel quartiere Monteverde. Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente i bimbi della scuola, di età compresa fra i 6 mesi e i 3 anni, erano già usciti.

L'albero, con le radici a ridosso del perimetro del giardino, si è piegato andando a colpire i giochi e distruggendo un gazebo. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha chiuso la strada che porta all'ingresso del nido, e la ditta municipale che ha rimosso il tronco. A quanto apprende RomaToday, il nido potrebbe restare chiuso nella giornata di lunedì, per consentire le necessarie operazioni di messa in sicurezza, ma manca ancora una comunicazione ufficiale

"È evidente che nemmeno questa giunta sia stata fin qui in grado di riprogettare il servizio di monitoraggio e intervento sul verde e in particolare sul verde scolastico" tuonano i consiglieri della Lega Fabrizio Santori, esponente capitolino, e Giovanni Picone, capogruppo in municipio XII. "Solo la fortuna ha evitato una tragedia ma quanto accaduto è un fatto estremamente grave che deve indurre il presidente Elio Tomassetti e il sindaco Roberto Gualtieri a prendere provvedimenti immediati soprattutto in vista della riapertura del nuovo anno scolastico in totale sicurezza, senza che la casualità continui ad evitare il peggio".