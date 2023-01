Albero crolla e distrugge auto in sosta

E' crollato dalla base distruggendo una vettura che si trovava in sosta vicino al marciapiede. Tragedia sfiorata lunedì mattina a Mostacciano dove un grosso pino ha ceduto schiantandosi contro una vettura. Il crollo in viale Beata Vergine del Carmelo, altezza intersezione con via Ildebrando Vivanti.

Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Distrutta la Smart, nessuno è rimasto ferito.

Quartiere di Mostacciano dove già in passato erano crollati altri alberi che avevano danneggiato le vetture. Era il 12 aprile del 2021 quando un altro pino cedette distruggendo una vettura in sosta in via Ildebrando Vivanti, angolo via Perego.

Quartiere del IX municipio Eur che lo scorso anno deteneva il non inviadibile primato dei pini crollati. Altro primato, tutt’altro che invidiabile, riguardava la presenza della temuta cocciniglia tartaruga.

Alberi in carreggiata

Oltre che a Mostacciano, presenza di alberi sulle carreggiate sono inoltre segnalate da LuceVerde sulla via Prenestina, altezza di via Borghesiana, nel VI municipio delle Torri ed in via di Settebagni, nei pressi di via Wanda Capodaglio (nel III municipio Montesacro).

Allerta meteo

A favorire il crollo dell'albero il maltempo che da stanotte si sta abbattendo sulla Capitale. Pioggia, vento e rovesci temporaleschi che - secondo le previsioni meteo - si protrarranno pet tutta la giornata di oggi, lunedì 9 gennaio.

Maltempo in provincia

Maltempo che non ha risparmiato la provincia di Roma. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco di Civitavecchia per la messa in sicurezza di muri, tetti e cartelli stradali pericolosi. In particolare a Santa Marinella e ad Allumiere dove, in via Filippo Turati, i pompiero hanno rimosso e messo in sicurezza antenne e coperture pericolanti segnalati in una palazzina.