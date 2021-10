Albero crolla e danneggia tre auto in sosta sul lungotevere

E' caduto su tre auto in sosta danneggiandole. Apprensione a Marconi dove un albero è crollato in strada. Il cedimento intorno alle 17:30 del 14 ottobre all'altezza del civico 196 di lungotevere di Pietra Papa. A venire giù un pioppo, con i rami ed il fusto che hanno occupato sia la carreggiata che la pista ciclabile danneggiando tre vetture parcheggiate, una Fiat Idea, una Ford Focus ed una Mazda CX3.

Richiesto l'intervento ai soccorritori a Marconi sono intervenuti gli agenti dell'XI Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale ed i vigili del fuoco che hanno poi provveduto al taglio dei rami ed alla messa in sicurezza dell'albero caduto. Sul posto è stato poi richiesto l'intervento del personale del Servizio Giardini del Comune di Roma e di Ama, per la pulizia della carreggiata.

A commentare l'accaduto Marco Palma, già vicepresidente del consiglio municipale e candidato con Fdi al Municipio XI Arvalia: "Uno dei punti da cui ripartire è la messa in sicurezza delle alberature e da queste parti è proprio sul lungotevere Pietra Papa e ia Fermi i platani necessitano di interventi non più rinviabili".

Albero caduto in via Sofocle

Forte vento che ha sferzato la Capitale che non ha risparmiato la zona dell'Axa dove sempre nel pomeriggio di giovedì è caduto un altro albero, un pino alto oltre dieci metri. Crollato in via Sofocle sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.