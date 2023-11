Albero si spezza nel cortile del liceo e danneggia auto in sosta

Si è spezzato ed è precipitato in strada colpendo un'auto regolarmente in sosta. A rompersi una pianta che si trovava all'interno del cortile di un liceo scientifico al Nuovo Salario. A parte lo spavento nessuno è rimasto ferito.

Sono da poco passate le 12:00 di questa mattina quando studenti e docenti dell'Archimede-Pacinotti di via Vaglia sentono un forte boato. Fuori dalla finestra della scuola un albero spezzatosi e venuto giù, in strada, in largo Gambassi. Danneggiato il cofano anteriore di una utilitaria sul posto sono intervenuti gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale che hanno accertato l'accaduto.

Pino caduto a Casal Palocco

Scenario simine si era presentato poche ore prima a Casal Palocco, nel X municipio, dove un grosso pino è crollato nella strada che dà il nome al quartiere. Sul posto i caschi bianchi del X gruppo Mare e i vigili del fuoco. In questo caso per fortuna non si sono registrati danni.