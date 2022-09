Albero si spezza e crolla in strada, danneggiata un'auto

Si è spezzato ed è caduto in strada colpendo il tettuccio della vettura che si trovava in sosta sotto l'albero. La pianta ha ceduto nel pomeriggio di martedì alla Garbatella, a farne le spese una Toyota regolarmente parcheggiata al lato della carreggiata.

Nel dettaglio l'albero si è spezzato in via Alessandra Macinghi Strozzi invadendo una delle due corsie di marcia. In attesa dell'arrivo della polizia locale di Roma Capitale e del servizio giardini gli automobilisti in transito sono costretti ad un senso unico alternato.

Maltempo a Roma

Il crollo segue di una gioranta quanto avvenuto lunedì in un'area giochi di via Ettore Rolli, zona Porta Portese - Trastevere. Ad evitare guai l'assenza di persone al momento del cedimento nell'area verde, avvenuto mentre su Roma stava piovendo. Maltempo e vento che - come previsto dal dipartimento della protezione civile - si protrarranno per tutta la giornata di oggi.