Albero crolla sulla Colombo e colpisce un'auto: tragedia sfiorata

Paura sulla via Cristoforo Colombo, dove un albero è crollato colpendo un'auto, una Peugeot 308. È quanto successo nella zona dell'Eur, altezza intersezione con la via Laurentina. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

In particolare la macchina in transito è stata colpita dalla chioma dell'albero. Illeso il conducente. Sul posto i vigili del fuoco, per estrarre l'automobilista rimasto bloccato nell'abitacolo e tagliare l'albero. Chiuse le corsie centrali in entrambe le direzioni di marcia, il traffico è stato deviato dagli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale e l'ausilio dei caschi bianchi dell'Eur, sulle laterali con inevitabili ripercussioni alla normale viabilità.