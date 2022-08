Albero crolla in strada: chiusa via Merulana

Un enorme platano è crollato mercoledì pomeriggio a Roma in via Merulana, poco prima dell'incrocio con via Labicana e viale Manzoni. La grossa pianta è finita a terra andando a lambire con la chioma l'edificio che ospita il dipartimento Politiche sociali di Roma Capitale. Da qui la chiusura temporanea della strada da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il traffico deviato su via Labicana, in direzione via Emanuele Filiberto. Sul posto allertato dai caschi bianchi il personale del servizio giardini del comune a lavoro per rimuovere la pianta dalla sede stradale.