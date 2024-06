Grosso ramo si spezza e colpisce auto in transito

Tragedia sfiorata a Castel Fusano, sul litorale. Un grosso rame si è spezzato ed è caduto su un'auto in transito. È accaduto poco dopo le 17:00 su viale di Castel Porziano.

Danneggiata la vettura, il conducente dell'auto - sotto choc - è rimasto illeso. Richiesto l'intervento al 112 all'altezza di via del Canale della Lingua sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso temporaneamente il tratto di via di Castel Porziano compreso fra via della Cacciuta e via del Canale della Lingua.

Messa in sicurezza la zona, la strada è stata poi riaperta a partire dalle 18:30.