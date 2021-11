Albero si spezza e crolla sulle auto, danneggiate tre vetture

Si è letteralmente spezzato in due crollando sulla strada dove si trovavano le auto in sosta. Tragedia sfiorata martedì a Trastevere dove è caduto un albero. Il cedimento intorno a mezzogiorno mentre sui cieli della Capitale stava piovendo. Richiesto l'intervento ai soccorritori in via Emilio Morosini sono quindi intervenute le pattuglie del I Gruppo ex Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.

I 'caschi bianchi' hanno quindi accertato l'accaduto, con l'albero che dopo essersi spezzato è crollato su tre auto in sosta. Danneggiate le vetture nessuno è rimasto ferito. Al fine di mettere in sicurezza l'area e permettere la rimozione della pianta spezzata da parte del personale dell'Ufficio Giardini via Emilio Morosini è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare.