Albero crolla e colpisce auto in transito, transennata la piazza

Paura a largo Pannonia dove un albero è crollato ed ha colpito due auto, una in sosta e l'altra in transito. Una tragedia sfiorata, dove per una fortunata casualità non si sono registrati feriti ma solamente i danni alle due vetture finite sotto la traiettoria della pianta. Il cedimento poco dopo le 17:30 di lunedì 6 giugno in zona Appio Latino - Porta Metronia dove già in passato era stato lanciato un allarme per la "mancanza di manutenzione del verde e le potature degli alberi".

La richiesta d'intervento ai soccorritori all'altezza del civico 48 di largo Pannonia, dove un albero è caduto colpendo una Ford Kuga regolarmente parcheggiata ed una Fiat 500 in transito, colpita sul tettuccio. Spaventato ma illeso il conducente dell'utilitaria è stato medicato sul posto dal personale dell'ambulanza del 118.

A scopo precauzionale i pompieri della squadra 3A Tuscolano hanno quindi predisposto, al fine di controllare le altre alberature presenti sulla piazza, la chiusura - con transennamento - di largo Pannonia dal civico 1 al civico 48.

Sul posto per accertare l'accaduto e regolare la viabilità gli agenti del VII gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale.