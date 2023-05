Ramo si spezza e crolla su auto in sosta

Si è spezzato ed è caduto su un'auto in sosta. Un grosso ramo è caduto e ha danneggiato una vettura in via Santa Prisca, all'Aventino dopo essersi staccato da un albero a bordo strada. A richiedere l'intervento ai soccorsi il proprietario della macchina, una volta uscito di casa per recarsi sul posto di lavoro.

Il crollo all'altezza del civico 16 della strada del Centro che collega viale Aventino al Circo Massimo. Danneggiata una Renautl Modus, in quel momento senza automobilista a bordo. Richiesto l'intervento alla sala operativa, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale del servizio giardini di Roma Capitale.

Maltempo a Roma

Una giornata di maltempo e pioggia a Roma, con automobilisti e pendolari alle prese con traffico intenso e mezzi pubblici presi d'assalto. Ad aggravare la situazione anche diversi incidenti. Particolarmente complicata la situazione in tangenziale est dove - in seguito a un incidente con perdita di olio in carreggiata - è stato necessario chiudere il tratto di nuova circonvallazione interna fra viale Libia e la Tiburtina in pieno orario di punta. Ripristinata la sicurezza il tunnel è stato riaperto a partire dalle 9:00 circa.