Maltempo a Roma: albero cade dal giardino di un asilo

Paura a Villa Chigi dove un albero è caduto dal giardino di un asilo occupando la strada. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, quando sulla Capitale si stava abbattendo un importante nubifragio. Il crollo in via Niccolò Piccinni, al Quartiere Africano, quando la scuola era chiusa. Un crollo che ha avuto conseguenze su tre auto in sosta sulla strada, una Fiat Panda, una Citroen C1 ed una Ford Focus, danneggiate dalle fronde e dai rami venuti giù. Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale con i vigili del fuoco impegnati a rimuovere l'albero caduto ed a mettere in sicurezza la strada.

Albero sulle auto in sosta sul lungotevere

Allagamenti ed alberi caduti che hanno riguardato tutta la città. Come su lungotevere Flaminio, altezza piazza Gentile da Fabriano, per un'altra pianta crollata. Insieme ai caschi bianchi anche i pompieri, impegnati nella rimozione di un grosso platano, caduto su alcune auto in sosta. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Piante e cornicioni pericolanti

Una giornata di super lavoro quella di martedì, con i vigili del fuoco impegnati in oltre 120 richieste di soccorso portate a termine: la maggior parte di queste per piante e cornicioni pericolanti.