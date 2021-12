Paura a Prati Fiscali: crolla albero, colpisce due auto in transito e finisce su un terrazzo

Paura in via dei Prati Fiscali dove un albero, intorno alle 15 di lunedì 6 dicembre, è crollato finendo su un'auto in transito e su un'altra vettura parcheggiata, per poi adagiarsi sul balcone del primo piano di una palazzina. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto, all'incrocio con via di Conca d'Oro i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale con gli agenti del III Gruppo Nomentano che hanno chiuso la strada, e il Servizio Giardini.

Spavento tra i residenti del quartiere. "Ci sono passato adesso. Ho avuto paura", racconta Daniele. Tam tam anche sui social. "Cambiano i sindaci ma i problemi sono sempre gli stessi", commenta Cristina su Facebook, mentre Alessandro segnala: "C'è un albero pericoloso anche in via Scarpanto. Sono state fatte mille segnalazioni ma non interviene mai nessuno, con queste forti piogge cadrà sicuramente".