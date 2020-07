Albero cade su auto in transito, ragazza sotto choc in ospedale

Dal Centro di Roma a Civitella San Paolo cambia il territorio ma non lo scenario. Dopo piazza San Marco, dove un pino ha travolto un'auto in transito, poco dopo le 12:00 del giorno successivo un albero si è abbattuto su una Renault Clio in transito guidata da una 24enne, al km 1.200 della via Civitellese, nel comune di Civitella San Paolo.

La donna, sotto choc, non ha riportato lesioni, ma è stata trasportata all'ospedale di Monterotondo per controlli. L'auto, invece, è stata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Fiano Romano e i Vigili del fuoco di Montelibretti, che hanno chiuso la strada e rimosso il tronco.