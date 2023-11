Vento a Roma, tragedia sfiorata alla Garbatella: due alberi crollano sulle auto

Nella giornata della tragedia di Monteverde, dove una donna di 82 anni è morta schiacciata da un albero, e degli oltre 160 interventi per alberi caduti a Roma, alla Garbatella i residenti se la sono vista brutta. Due alberi dal fusto esile, infatti, sono crollati sulle auto parcheggiate.

Diverse le vetture danneggiate in via Prospero Alpino, all'altezza del civico 7. Per fortuna nessuna conseguenza per i pedoni, nonostante i marciapiedi e le strade di quel tratto sono sempre molto affollati. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e il servizio giardini.