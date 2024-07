Alberi caduti a Roma, indagati due dirigenti dell'ufficio ambiente del Comne

Ci sono almeno due indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sugli alberi caduti nella Capitale. Sul registro degli indagati comparirebbero i nomi dei vertici del dipartimento tutela ambientale e della gestione territoriale ambientale e del verde del Campidoglio. Oggetto dell'indagine delegata ai carabinieri del gruppo Forestale è il periodo fra marzo 2023 e marzo 2024.

La morte di Teresa Veglianti

Nell'inchiesta si contestano a vario titolo fattispecie di reati dolosi e colposi. Solo lo scorso novembre nella Capitale sono caduti alberi e grossi rami, provocando diversi feriti. In un caso, in una giornata di forte vento, Teresa Veglianti è morta, colpita da un albero mentre camminava in via Donna Olimpia a Roma e la procura ha subito aperto un fascicolo per omicidio colposo.

La donna, 82 anni, si trovava sul marciapiede quando il grosso albero si spezzò a circa un metro e mezzo da terra. Sul posto intervennero i sanitari del 118 ma per l'anziana non c'era più nulla da fare. Dopo la tragedia furono prelevati campioni dell'albero crollato.

Alfonsi: "Ora cambio di passo"

Saputo dell'inchiesta della procura, l'assessora capitolina all'Ambiente Sabrina Alfonsi ha fatto sapere la sua all'Adnkronos: "Questa amministrazione, fin dal suo insediamento, ha segnato un deciso cambio di passo rispetto al passato per quanto riguarda la tutela e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo e dei cittadini della Capitale dopo anni di incuria e di abbandono''.

''Dal nostro insediamento, nel novembre 2021, ad oggi sono state eseguite oltre 96.000 potature (contro le 6000 del 2020) e quasi 18.000 abbattimenti (contro gli 8.100 dei 5 anni precedenti). Nel 2020 durante la precedente amministrazione lo stanziamento per la gestione ordinaria del verde urbano ammontava a 6,7 milioni di euro, di cui effettivamente impegnati meno del 40%. Nel primo anno di attività di questa amministrazione, lo stanziamento è stato triplicato arrivando a 18 milioni di euro, nel 2022 è salito a 34 milioni e nel 2023 sono stati stanziati quasi 30 milioni di euro''.

''Consapevoli di aver intrapreso come amministrazione comunale tutte le azioni possibili per la tutela e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo e dei cittadini della Capitale, confidiamo nel lavoro della Procura di Roma''.