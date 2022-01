Vento a Roma, cadono alberi a Terme di Caracalla e Grottarossa

Forte vento, come da allerta meteo della protezione civile, e alberi che cadono a Roma e in provincia. Nella mattinata di oggi, infatti, due le segnalazioni arrivate da Luceverde che hanno creato anche disagi alla circolazione. Nel primo caso, alcuni rami sono caduti in via di Grottarossa, all'altezza con via Flaminia che hanno causato rallentamenti e code al traffico in zona.

Più tardi, intorno alle 8:45, un albero è caduto in viale delle Terme di Caracalla in direzione piazza di Porta Capena. La polizia locale di Roma capitale, ha deviato il traffico.

Notte dura per invece per i vigili del fuoco di Civitavecchia. A causa delle avverse condizioni meteo sono state molteplici le chiamate per rami pericolanti cartelloni pubblicitari e insegne che a causa delle forti raffiche di vento minacciavano di cadere. In via Sicilia, in zona Campo dell'Oro, un intero albero è rovinato in terra adagiandosi su una recinzione, visto l'ora tarda non ha causato fortunatamente feriti. Gli uomini della Bonifazi giunti sul posto hanno messo in sicurezza l'area.