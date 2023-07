Caldo e vento a Roma: alberi caduti e rischio incendi. 100 interventi in città

L'ingresso del vento di Maestrale ha rinfrescato l'aria. Le raffiche che da ieri stanno avvolgendo la città, tuttavia hanno creato danni nelle ultime 24 ore con alberi caduti, mareggiate e un rischio incendi sempre più alto. A dirlo sono i bollettini dei vigili del fuoco e della protezione civile. Andiamo con ordine.

Ieri in città sono stati oltre cento gli interventi. Circa l'ottanta percento è stato per incendi di sterpaglie, bosco, colture e il resto per rami e alberi caduti. Alle 15:30 circa, l'episodio di maggior rilievo quando la squadra 1/A dei vigili del fuoco è intervenuta su Lungotevere Tor di Nona, per la caduta di due rami di un albero che ha coinvolto circa dieci autovetture. Due persone sono state soccorse dal personale sanitario.



Il tratto di strada interessato è stato interdetto al traffico veicolare dalla polizia locale per circa un'ora per permettere le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Alberi caduti anche a San Lorenzo, Magliana, in via di Castel Porziano a Ostia e in via delle Vigne Nuove, per citare alcuni interventi. E il vento di Maestrale ha causato danni anche a Ostia dove la mareggiata (e l'erosione) hanno "mangiato" altra spiaggia e minacciato le cabine di diversi stabilimenti.

Ora le folate di vento, sommato al caldo di questi giorni (oggi potrebbe essere l'ultima giornata da bollino rosso), sono una seria minaccia per gli incendi. Nella notte sono stati sfalciati gli spartitraffico sul grande raccordo anulare. Un antidoto per evitare roghi come quello che lunedì ha bloccato la Pontina.

La protezione civile, a tal proposito, nel consueto bollettino quotidiano per oggi ha diramato una allerta rossa per il rischio incendi: "Le condizioni climatiche e l'umidità del combustibile vegetale sono tali da generare, in caso di innesco, incendi con elevata intensità di fuoco e di propagazione, con estinzione delle fiamme molto impegnativa".