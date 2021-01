Maltempo Roma, crolla albero a Porta Furba. Attivato oggi il Centro Operativo Comunale

Il maltempo, il vento e le forti piogge, continuano ad abbattersi su Roma. Dopo la tregua di ieri, oggi sono tornati i disagi. Alle 6:30 di questa mattina gli agenti della polizia di Roma capitale VII Gruppo Appio sono intervenuti in via di Porta Furba per albero crolla e per la messa in sicurezza dell'area.

È stata necessaria la chiusura della strada, mentre non risulterebbero danni e feriti. Sul posto Vigili del Fuoco, personale del servizio giardini e agronomo per le verifiche delle restanti alberature e per un eventuale transennamento dell'area.

Attivo il Coc oggi a Roma

E nella mattinata di oggi, a seguito dell'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale in considerazione della situazione meteorologica, è convocato nuovamente alle 7, il COC - Centro Operativo Comunale e le UCL del III, IV, V, VI, X e XV Municipio presso le sedi dei Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale. Convocati al tavolo i rappresentanti della Polizia Locale di Roma Capitale, del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU) e, presso le proprie sedi, in modalità remota, i rappresentanti delle altre strutture capitoline e delle società di pubblici servizi.

Secondo quanto si apprende, permane la chiusura degli accessi alle banchine del tratto urbano del Tevere fino al prossimo 6 gennaio. La situazione del fiume, così come dell'Aniene, è "sotto controllo".

Strade allagate a Roma nord

Diversi gli allagamenti in zona Montesacro. Al momento risultano interessate le aree del Nomentano e di Prati Fiscali. In via Valsugana, all'altezza con via dei Campi Flegrei l'acqua ha interessato completamente la sede stradale e parte dei marciapiedi come riportano le immagini di Reporter Montesacro.