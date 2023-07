Cento interventi per cadute di alberi e rami a Roma in 10 giorni: la procura vuole vederci chiaro

Sono oltre cento gli interventi negli ultimi dieci giorni per alberi o rami caduti nella Capitale. Il più grave, due giorni fa, con i grossi rami di un platano che si sono abbattuti improvvisamente su dieci auto sul lungotevere Tor di Nona con due donne rimaste ferite e trasportate in codice giallo all'ospedale Santo Spirito. E un'altra decina di veicoli in sosta sono stati danneggiati, in un altro episodio, sulla circonvallazione Ostiense sempre in seguito al crollo di un albero.



Cadute di arbusti, che si sono ripetute in questi giorni e in diversi quadranti della città, e che ora saranno oggetto di informative da parte dei vigili del fuoco e della Polizia locale. Relazioni che finiranno sul tavolo dei magistrati di piazzale Clodio e in particolare all'attenzione del gruppo di pm che si occupano di pubblica incolumità, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo.

I precedenti

Alberi e rami sono caduti in diversi punti della città, a San Lorenzo, Magliana, in via di Castel Porziano e in via delle Vigne Nuove, per citare alcuni interventi. Prima ancora il crollo del pino a ridosso delle mura perimetrali dell'Altare della Patria. O a Ostia dove il tronco di un albero di spezzato con la chioma della pianta adagiata su un palazzo. Poi i rami spezzati al Salario, a Villa Ada e l'ultimo - in ordine di tempo - in zona Ostianse, con auto e scooter centrati dal pezzo di arbusto caduto giù.