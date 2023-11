Roma, alberi crollati in città per il forte vento: morta un'anziana e due ferite. 160 gli interventi

Una anziana morta schiacciata da un albero a Monteverde, in via di Donna Olimpia, e due passanti feriti all'Eur e all'Alessandrino. Un drammatico bilancio di quanto accaduto a Roma nella giornata di sabato 25 novembre, con oltre 160 interventi dei vigili del fuoco, della protezione civile e della polizia locale per crolli di alberi e rami in diversi quartieri.

Il forte vento che da oggi sta colpendo Roma ha causato crolli in tutta la città. In via di Donna Olimpia, dove l'albero caduto ha ucciso una donna, si sono recati anche il sindaco Roberto Gualieri e l'assessora Sabrina Alfonsi.

Gli altri crolli in città

Sempre nel XII municipio un altro albero è crollato in via Romano Guerra nella zona di Massimina e in piazza Forlanini. A Garbatella, in via Nicolò da Pistoia, alberi sono caduti sulla stessa strada. Non è in gravi condizioni.

In via Giovanni Vincenzo Gravina, un grosso ramo di un albero è crollato sulla veranda di un ristorante, mentre in viale degli Ammiragli, vicino la stazione metro Cipro, un albero caduto dentro al parco giochi. Fortunatamente non c'era nessuno. Al Pigneto, in via Ascoli Piceno, un grosso ramo ha sfiorato un furgone e bloccato la strada. Problemi anche sulla Metromare con la linea bloccata a causa di rami crollati.

Due donne ferite

All'Alessandrino, in via del Pergolato, dei rami caduti hanno ferito una donna che camminava a piedi sul marciapiede. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco con la squadra 12 A del Tuscolano.

A Mostacciano, invece, in viale Don Pasquino Borghi 312, un'altra passante è stata ferita da un ramo caduto su una bancarella. Sul posto i vigili del fuoco dell'Eur e il 118 che ha portato la vittima all'ospedale Gemelli.

Albero caduto su mezzo Ama

In via Torricola, invece, un albero è caduto su un mezzo Ama. Sempre a causa del forte vento di questa mattina è stato necessario un intervento in via dei Fontanili insieme ai Vigili Urbani per la messa in sicurezza a causa dei rami e dei tronchi caduti sulla strada e sul marciapiede. Dopo l'intervento la strada è stata riaperta al transito.

Alberi su auto parcheggiate

In piazza Erasmo Piaggio, a Villaggio Breda, un albero ha travolto un'auto. All'interno fortunatamente non c'era nessuno. Stessa situazione anche a Ostia con un pino marittimo che si è abbattuto su una vettura in sosta. Sul posto è intervenuta la squadra dei pompieri di Ostia.