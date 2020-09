Vento a Roma, a Torrevecchia albero crolla su un'auto: in un'ora 50 interventi in città

Dopo la pioggia di due giorni, oggi è il forte vento a tenere banco a Roma. Dal pomeriggio di venerdì 25 settembre, forti raffiche di vento si sono abbattute sulla Capitale. Paura in via di Torrevecchia dove, all'altezza del civico 805, un albero è caduto su una Renault Megane in sosta, frantumando il finestrino posteriore.

Sul posto la polizia locale di Roma Capitale. Dalle immagini, l'albero sembra essersi alzato di peso dal marciapiede, con le radici quasi inesistenti.

Bloccato viadotto del Giubileo del 2000

Ramo caduto anche in via Lanciani. In via Tiberina difficoltà di circolazione a causa della presenza di rami sulla carreggiata all'altezza di via della Torretta Flaminia.

Traffico bloccato all'altezza del viadotto del Giubileo del 2000 con la polizia locale che ha imposto il "divieto di transito" a "causa di caduta alberi all'altezza dell' svincolo per via Tiberina fuori Roma", riporta Luceverde.

❗⛔🌲 #Roma - Viadotto del Giubileo del 2000 DIVIETO DI TRANSITO causa caduta alberi altezza Svincolo per Via Tiberina >Fuori Roma#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 25, 2020

50 interventi in città in un'ora

Secondo i dati della Polizia Locale, sono stati oltre 50 gli interventi in poco più di un'ora da parte delle pattuglie. Maggiormente colpito il quadrante nord est della Capitale, con cadute di rami in via dei Gracchi, via Trionfale e via Flaminia.

"Non si registrano feriti. Chiuso dalle ore 15.00 alle ore 17.00 lo svincolo del Viadotto del Giubileo del 2000, all'altezza di via Tiberina, a causa della caduta di un albero in via Torretta Flaminia", si legge in una nota.

Roma-Lido e Roma-Viterbo in tilt

Problemi anche sulla Roma Lido. Qui due alberi pericolanti hanno mandato in tilt la tratta. In caso dei rami si sono appoggiati alla linea aerea sia ad Ostia Antica che ad Acilia. La circolazione dalle 17:30 è interrotta tra Lido Centro e Acilia, Atac consiglia di usare la linea bus 04.

Disagi anche sulla Roma-Viterbo. Atac ha infatti segnalato l'interruzione della tratta Catalano-Soriano nel Cimino a causa dei danni alla rete aerea provocati da forte vento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.