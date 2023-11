Il vento schianta Roma: 300 tra rami e alberi caduti, una donna morta e sei feriti

Oltre 300 interventi per rami e alberi spezzati dal vento a Roma in un giorno. Sei persone ferite in tutto, colpite dai crolli, e la tragedia di Monteverde, dove una anziana è stata schiacciata e uccisa da un olmo caduto in strada. Teresa Veglianti aveva 82 anni, stava camminando sul marciapiede di via di Donna Olimpia insieme al figlio - lui rimasto illeso - quando il grosso albero si è spezzato a circa un metro e mezzo da terra.

La donna è stata travolta e schiacciata. Inutili i tentativi di alcuni agenti della polizia locale e dei vigili del fuoco intervenuti sul posto di liberarla. Per oltre mezz'ora i sanitari dell'auto medica hanno tentato di rianimarla, ma alla fine non è rimasto loro che constatarne il decesso. Adesso sul caso indagherà la procura di Roma.

Sul posto, infatti, per un primo sopralluogo ieri c'era anche il pm di turno, Eugenio Albamonte coordinato dall'aggiunto Giovanni Conzo. Al momento il fascicolo è contro ignoti. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia della signora Veglianti e procederanno al sequestro dell'albero caduto. Le indagini sono affidate ai carabinieri forestali, gli stessi già impegnati nell'inchiesta - senza indagati - sulla caduta di 346 alberi che sono stati dissequestrati nei giorni scorsi.

"Colpa del vento"

Sul luogo della tragedia si sono recati pure il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Sabrina Alfonsi, l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti. Entrambi, "profondamente addolorati", hanno sottolineato come la manutenzione fosse stata fatta: "Dai primi accertamenti risulta che gli alberi di via Donna Olimpia sono stati controllati e potati nella primavera 2021. Nel 2022 il servizio giardini aveva eseguito alcuni ulteriori interventi di riduzione delle chiome che hanno riguardato anche l'albero crollato", ha spiegato.

"A febbraio di quest'anno sono stati eseguiti ulteriori interventi sotto il controllo di un agronomo esterno. Alla luce di queste verifiche sembrerebbe dunque che la manutenzione ordinaria sia stata eseguita. Sicuramente le fortissime raffiche di vento hanno influito in modo determinante ma data la gravità di quanto avvenuto è necessario valutare attentamente se non occorra rivedere le norme attuali che regolano gli interventi sul verde comunale", ha detto Gualtieri.

Che non si sia trattato di una mancata manutenzione, lo sottolinea anche Sabrina Alfonsi: "Le cause di questo crollo, che ha avuto purtroppo conseguenze tragiche, sono da ricercare con ogni probabilità in una giornata di allerta meteo per vento con raffiche improvvise e particolarmente intense, fino a 80 km/h".

Sei persone ferite da alberi caduti a Roma

E mentre a Monteverde è scoppiata la rabbia per la morte di Teresa Veglianti, il bilancio della giornata di sabato racconta anche di sei persone ferite, colpite da alberi e rami crollati in città. Sul grande raccordo anulare in carreggiata interna al km 59 una donna di circa 40 anni è stata trasportata in codice verde al Sant'Eugenio. Sulla via del mare verso Ostia un uomo di 65 anni, in codice verde, ha rifiutato il trasporto.

In via del Pergolato una donna di 50 anni in codice giallo è stata portata al San Giovanni. In via don Pasquino Borghi i sanitari del 118 hanno soccorso una donna di 67 anni donna e l'hanno trasportata in codice verde al Campus biomedico. Intervento anche in via Palmiro Togliatti donna codice giallo al Pertini. A Palombara, invece, un albero ha ferito una donna di 28 anni, in codice verde, che ha rifiutato di essere trasportata in ospedale.

Tragedia sfiorata in un parco

Le centinaia di interventi hanno costretto i pompieri di Roma a chiere il supporto dei comandi dell'Umbria dell'Abbruzzo e di Frosinone. In viale degli Ammiragli, fortunatamente, si parla "solo" di una tragedia sfiorata. Siamo in un area verde della Roma "bene" tra Prati e Cipro. Verso mezzogiorno, è caduto un albero in un parco giochi per bambini. "Qui si è rischiata una strage per, ancora una volta, la mancata cura degli arbusti nella capitale. Sono moltissime le segnalazioni di alberi caduti a Roma a causa del forte vento di ieri e oggi, decine se non centinaia. I residenti ora chiedono risposte", il commento di chi abita lì.

Auto centrate dagli alberi

A Garbatella, in via Nicolò da Pistoia, diversi alberi sono caduti sulla stessa strada. Sempre in quel quartiere, in via Prospero Alpino, alcune auto parcheggiate sono state danneggiate da alberi caduti . Al Pigneto, in via Ascoli Piceno, un grosso ramo ha sfiorato un furgone e bloccato la strada. In via Torricola, invece, un albero è caduto su un mezzo Ama . Sempre a causa del forte vento è stato necessario un intervento in via dei Fontanili per la messa in sicurezza a causa dei rami e dei tronchi caduti sulla strada e sul marciapiede.

In piazza Erasmo Piaggio, a Villaggio Breda, un albero ha travolto un'auto. All'interno fortunatamente non c'era nessuno. Stessa situazione anche a Ostia con un pino marittimo che si è abbattuto su una vettura in sosta. In viale Palmiro Togliatti un albero è crollato vicino alla 2 fermata del tram 14 e 20 metri dalla sede del V Municipio.

Rami crollati anche sul lungotevere, Castel Sant'Angelo e San Pietro. Due alberi sono caduti pure sulla scalinata dell'Ara Coeli e in piazza della Consolazione, davanti al comando della polizia locale. Problemi anche sulla Metromare con la linea bloccata per le mezza giornata di sabato a causa di rami crollati.

Chiusi i cimiteri

E vista la situazione, il sindaco Roberto Gualtieri nella serata di ieri ha firmato un'ordinanza per disporre la chiusura dei cimiteri capitolini: "Sebbene l'evoluzione dello scenario meteo-climatico consenta di prospettare una significativa attenuazione dei fenomeni in atto si rende opportuno adottare - si legge nell'ordinanza - misure precauzionali e urgenti utili a ridurre l'esposizione delle persone al pericolo correlato agli effetti postumi del vento sulle alberature affette da significative condizioni di ammaloramento individuate nelle aree interne e perimetrate dei cimiteri Verano e Flaminio".