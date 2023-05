Crolla albero: danneggiate le auto in sosta

È crollato in strada colpendo le auto regolarmente in sosta sulla via. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di giovedì 25 maggio al Quartiere Trieste dove è un albero è venuto già spezzandosi.

L'intervento della squadea 6A Nomentano dei vigili del fuoco di Roma in via Cheren, traversa della via Nomentana. Qui un grande platano ha ceduto travolgendo diverse macchine in sosta ed altri alberi adiacenti, ostruendo completamente la via.

Sul posto i caschi rossi a lavoro con diverse motoseghe per cercare di liberare il passaggio e le autovetture coinvolte. Non ci sono stati feriti, sul posto la polizia locale di Roma Capitale.

Allerta meteo 25 maggio 2023

L'albero è caduto mentre sulla Capitale si stava abbattendo un violento nubifragio. Allerta meteo che era stata diramata nel primo pomeriggio con un codice giallo che indicava dal pomeriggio precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale.