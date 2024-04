Al volante ubriachi o senza patente, posti di blocco dei carabinieri e multe

Posti blocco, controlli e multe. Nel comune di Ciampino i carabinieri hanno effettuato un blitz sulle strade che hanno permesso di identificate circa 250 persone e controllare 150 veicoli.

Ad alcuni automobilisti indisciplinati, i militari hanno proceduto a elevate nei loro confronti contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 1500 euro e in alcuni casi, 5 per la precisione, anche al ritiro delle patenti di guida. Le violazioni contestate hanno riguardato il sorpasso di auto incolonnate al semaforo, guida senza patente e la mancata revisione.

Alcuni utenti della strada sono stati sottoposti anche ad accertamenti alcolemici mediante l’uso di etilometro, e di questi, 2 sono stati denunciati per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti.