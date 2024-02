Aizza il cane contro poliziotti dopo rapina al minimarket: "Vi taglio la gola"

Ha aizzato il cane che teneva al guinzaglio al grido di "vi taglio la gola", "vi ammazzo". Un ragazzo, che in compagnia di un amico aveva poco prima minacciato e rapinato il gestore di un minimarket. È accaduto a Ostia, devo gli agenti hanno poi arrestato i due giovani romani, di 27 e 28 anni.

Sono stati i poliziotti del X distretto a intervenire in viale Vasco de Gama, in un alimentari gestito da un cittadino del Bangladesh. Poco prima i due ragazzi erano entrati nel negozio e, uno dei due aveva preso delle birre per poi uscire minacciandolo. Gli agenti hanno raggiunto i due che erano ancora nelle vicinanze. Con molta difficoltà, mentre uno dei due aizzava il cane contro di loro, sono riusciti a bloccarli nonostante una loro violenta aggressione con testate e pugni.

Alla fine degli accertamenti, il 27enne è stato arrestato per rapina, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il 28enne per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli arresti, su richiesta della locale procura della Repubblica, sono stati convalidati dalla magistratura.