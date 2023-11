L'agguato al cognato Casamonica con l'aiuto del boss. Gli spari dopo l'affronto

Un affronto che non poteva passare impunito, anche se a subirlo era stato uno dei suoi uomini. Francesco Marinacci, capo di uno delle due bande di spacciatori che faceva affari tra Pomezia e Nettuno, ha aiutato Luca Giampà nell'agguato che quasi costò la vita al cognato, Antonio Casamonica, solamente omonimo del Casamonica protagonista del raid al Roxy Bar.

A ricostruirlo sono stati gli inquirenti della direzione distrettuale antimafia e gli investigatori della squadra mobile. L'episodio risale al 2019 in zona Spinaceto, in viale Caduti della Resistenza per la precisione. Un fatto che, secondo chi ha indagato, dimostrerebbe la sfrontatezza di Marinacci e dei suoi sodali. D'altro canto in quell'agguato la droga non c'entrava nulla.

L'agguato a Casamonica

Secondo quanto appreso, infatti, Giampà e Casamonica avevano discusso, con una lite che sfociò anche in una aggressione fisica. Il fratello della moglie di Giampà ebbe la meglio e così scattò la vendetta. Giampà si rivolse all'amico Marinacci per organizzare la spedizione punitiva che, a luglio 2019, è stata messa in pratica. Casamonica in viale Caduti della Resistenza venne raggiunto da due colpi di pistola che lo presero in pieno. Un colpo al bacino e uno al braccio, nel tentativo di proteggersi.

Operato d'urgenza, si salvò dalla morte dopo una lunga degenza nel reparto di terapia intensiva. A sparare materialmente fu Giampà, arrestato ieri con l'accusa di tentato omicidio ai danni del cognato Antonio Casamonica. Spaccio e violenza. Era questo il marchio di fabbrica che voleva imporre il gruppo di Marinacci per farsi rispettare.

Il gruppo di Marinacci

Nell'inchiesta che ha portato a 31misure cautelari eseguite, tra queste 27 persone finite in carcere, è stato infatti accertato anche che il gruppo di Marinacci si era anche reso protagonista anche di una spedizione punitiva nei confronti di uno spacciatore della consorteria rivale, quella capeggiata da Sami Panico, ex giocatore di rugby in serie A con le Zebre di Parma e della Nazionale nel 2017 già finito nei guai per una storia di droga nel 2018.

Un metodo che Marinacci aveva imparato sulla sua pelle, finendo vittima del clan Fragalà, come racconta un testimone di giustizia citato nel Rapporto Mafie nel Lazio. Dopo quell'esperienza, Marinacci decise di applicare lo stesso modus per il suo gruppo: ruoli ben definiti, violenza quando serviva, spaccio capillare e ripulitura del denaro attraverso sale scommesse compiacenti o l'acquisto di orologi di lusso.