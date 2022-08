La lunga scia di sangue dopo l'omicidio di Diabolik

L'omicidio di Shehaj Selavdi, noto come 'Simone', ucciso a Torvajanica da Raul Esteban Calderon - lo stesso killer che aveva ucciso Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik' l'anno precedente - è risolto. Chi ha pianificato, deciso e messo in pratica quell'assassinio ha un nome: Giuseppe Molisso.

Un omicidio, spiegano gli inquirenti, che va inquadrato nell'ambito di una lunga scia di fatti di sangue cominciata il 7 agosto 2019 con l'omicidio di 'Diabolik'. A quello, il 14 novembre 2019 segue il tentato omicidio di Leandro Bennato.

Da quel giorno fino al 25 novembre, "si registravano plurimi tentativi di attentare all'incolumità di Fabrizio Fabietti, braccio destro di Piscitelli e di alcuni componenti della banda di Diabolik, di origine albanese". A metterlo nero su bianco il gip di Roma Francesca Ciranna nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri nei confronti di Molisso.

L'effetto domino dopo la morte di Diabolik

In sostanza, l'omicidio di Shehaj Selavdi è una macabra tappa di un escalation di vendetta dopo l'omicidio di un boss. E c'è di più. 'Peppe' Molisso e Piscitelli, erano entrambi cresciuti sotto l'ala protettrice (finché lo è stata) di Michele Senese, il re della camorra a Roma. Che ci sia lui dietro l'omicidio di Diabolik? Chi indaga ha il sospetto che Michele 'O pazz' centri e come. Nel frattempo, comunque, è stato ricostruito il ruolo apicale di Molisso.

L'ordinanza che ha rivelato il mandante del delitto di Shehaj Selavdi fa infatti il punto proprio sull'effetto domino seguito all'uccisione di Diabolik, il cui presunto autore è stato individuato, guarda caso, in Raul Esteban Calderon, sottoposto a fermo il 14 dicembre 2021. Lo stesso che Molisso ingaggiò per uccidere (insieme ad Enrico Bennato) Selavdi.

La serie di agguati

"Una battuta d'arresto nell'escalation dei delitti" arriva il 28 novembre 2019, con l'operazione 'Grande Raccordo criminale' che ha portato in carcere fra gli altri Fabietti e Bennato. "I plurimi attentati alla incolumità di Fabrizio Fabietti, braccio destro di Piscitelli, e di alcuni componenti della banda di Diabolik di origine albanese sono stati ritenuti essere opera di Leandro Bennato e Raul Esteban Calderon in risposta al tentato omicidio ai danni di Bennato", spiega ancora il Gip.

Shehaj infatti "è stato individuato, dai fratelli Bennato, come uno degli autori del tentato omicidio ai danni di Bennato".

Il business della droga

Che il filo rosso che collega le morti e gli agguati sia la droga, non c'è dubbio. Secondo il gip di Roma Francesca Ciranna, Giuseppe Molisso aveva "assunto un ruolo predominante nel panorama criminale romano, soprattutto nel settore del narcotraffico, rifornendo stabilmente buona parte delle piazze di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca". È possibile dunque pensare che Molisso e Piscitelli siano venuti ai ferri corti e che qualcuno abbia dato luce verde per questa serie di fatti di sangue?



Molisso viene descritto dal giudice come "persona molto temuta, pericolosa e forte, che non ha problemi a ricorrere all'uso della violenza, anche attraverso l'utilizzo di armi da fuoco". In merito all'organizzazione dell'omicidio di Selavdi, "il metodo di esecuzione del fatto - spiega il giudice -, in un luogo pubblico, una domenica di settembre in spiaggia, il colpo sparato al collo, il contesto di vita condotto dalla vittima", lascia "desumere un pieno inserimento in contesti di criminalità organizzata".

Elementi che secondo il gip consentono, "contestualizzando l'omicidio in una faida tra organizzazioni criminali contrapposte", di ritenere sussistente "l'aggravante del 416 bis e in particolare dell'utilizzo del metodo mafioso". Di certo, l'aver individuato i mandanti dell'omicidio dell'albanese Shehaj Selavdi fa ipotizzare che la soluzione per conoscere il mandante dell'omicidio di Diabolik è vicina.