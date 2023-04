Il cognato del boss picchia un lavoratore: "Aggressione simbolica come la testata di Spada fatta in clima omertoso"

Ha picchiato in strada un uomo, un suo lavoratore (in nero), davanti a diversi testimoni. Una aggressione simbolica come la testata di Roberto Spada, tra i palazzi popolari di via delle Ebridi, per ribadire il predominio del territorio ad Ostia. Un atteggiamento violento che ha di fatto impaurito la vittima che cinque giorni dopo che aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri, per timore ha deciso di ritirare la querela.

Così Rosario Ferreri, finito ai domiciliari dopo l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Roma e dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia, ha voluto imporre la sua figura in quel quadrante del litorale, dove aveva occupato oltre settanta box dell'Ater. La ricostruzione di quanto accaduto è messa nero su bianco dal gip Valerio Savio, nell'ordinanza emessa dopo l'indagine coordinata dai procuratori aggiunti della Dda Michele Prestipino e Ilaria Calo.

L'aggressione in strada

Il sessantaquatrenne, cognato di Terenzio Fasciani, è accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, truffa nei confronti della troupe che stava girando Suburra, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e occupazione abusiva di immobili. Secondo quanto emerso dalle indagini, in pieno giorno, in strada e alla presenza di residenti, ha prima minacciato verbalmente e con l'utilizzo di un'arma da taglio un uomo che aveva lavorato in nero per lui e poi lo colpito con una sedia in metallo, provocandogli un profondo taglio alla schiena.

Il lavoratore era ''colpevole'' di aver richiesto la retribuzione spettante per una giornata di lavoro. "Vattene subito o ti taglio co ste forbici'', aveva urlato Ferreri prima di colpirlo con una sedia in metallo. Un fatto denunciato dalla vittima che però cinque giorni dopo ha deciso di ritirare la querela '' temo per la mia incolumità, ho paura di potenziali ripercussioni, della sua famiglia e dei suoi parenti'', disse l'uomo.

Omertà e minacce davanti ai testimoni

Se il fatto violento, scrive il gip Valerio Savio nell'ordinanza emessa dopo l'indagine coordinata dai procuratori aggiunti della Dda Michele Prestipino e Ilaria Calo ''può infatti apparire in assoluto marginale, sia in sé che per il valore economico della prestazione lavorativa dello stesso non retribuita da Rosario Ferreri (una giornata di lavoro manuale non specializzato, a trasportare materassi su una barca), e se può apparire marginale anche nell'evidenziato quadro di vicende criminali accertato per Ostia, e in rapporto al 'vissuto' ed ai precedenti'' dell'uomo ''è altrettanto certo ''che assurge a livello di fatto estorsivo anche grave, e grave perché posto in essere con 'metodo mafioso'''.

In sostanza, secondo il gip in gioco per Ferreri non ci sono i soldi ma il "suo 'prestigio' criminale": ''La sceneggiata davanti al bar, con l'aggressione anche fisica, avviene significativamente non in luogo privato ma in pubblico, davanti a testimoni che si sa omertosi e cui si chiede di dimostrarsi ancora una volta omertosi, il tutto a rimarcare la propria 'inattaccabilità', a ribadire il messaggio del proprio essere al di là e al di sopra di ogni regola. La sediata sulla schiena - si legge nell'ordinanza - è in altri termini un fatto simbolico, come in altra nota vicenda di Ostia lo fu la violenta testata in pieno volto data da altro soggetto ad un giornalista, in favore di telecamera'', scrive il giudice riferendosi all'aggressione di Roberto Spada nei confronti del giornalista Daniele Piervincenzi e il cameraman Edoardo Anselmi.