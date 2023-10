Tornelli della metro come ring: tre aggressioni in dieci giorni. L'allarme dei sindacati

Botte e insulti. Aggressioni verbali e fisiche. Spintoni ma anche pestaggi, con gravi conseguenze per chi li subisce. Ottaviano, Anagnina e Battistini. Tre aggressioni in dieci giorni hanno riacceso il dibattito sulla situazione degli addetti alla sicurezza che operano alle stazioni della metropolitana romana. Lavoratori Atac o guardie giurate cambia il mestiere ma non la sostanza, con i controllori spesso vittime di aggressioni anche violente. Non una novità nella Capitale, dove nel corso degli anni sono state decine i casi finiti al centro della cronaca. Una recrudescenza del fenomeno che sul finire del mese di settembre ha visto per ben tre volte altrettanti lavoratori vittime di passeggeri senza biglietto o in stato confusionale.

Guardia giurata molestata e aggredita a Battistini

Ultimo caso in ordine di tempo la sera di sabato 30 settembre. Vittima una guardia giurata Italpol in servizio alla stazione Battistini della linea A della metro. Secondo quanto denunciato dal Sindacato autonomo vigilanza (Sav) la donna è stata aggredita da un uomo che, dopo aver forzato i tornelli d'ingresso della fermata, "l'ha spintonata violentemente sul petto, tentando di palpeggiarla ripetutamente. Lo stesso poi si è dileguato all’interno dei locali della stazione salendo sul primo in treno in partenza".

L'allarme del sindacato

Violenza a danno dell'addetta alla sicurezza che segue di 24 ore il ferimento di un'altra guardia giurata avvenuto alla stazione Anagnina. "Questa ennesima aggressione, ancora una volta mette in luce quale sia la situazione nelle stazioni metro delle tre linee metropolitane di Roma, che nelle stazioni ferroviarie e nei pronto soccorso degli ospedali di Roma e provincia, dal punto di vista della sicurezza per gli utenti e per il personale che vi presta servizio - denuncia in una nota stampa il segretario nazionale del Sav Alberto Giovanni Cordioli sul caso di Battistini -. A parte poche stazioni, la stragrande maggioranza, non sono presidiate dal personale addetto di Atac, e in quelle poche in cui vi è il presidio della vigilanza delle guardie giurate, queste sono chiamate a operare da sole, con tutti i rischi che ne derivano".

"Da tempo stiamo denunciando questo stato di cose, non ricevendo nessuna risposta da parte di Atac e dal comune di Roma, e proseguendo su questo nostro intento, il Sav - conclude Cordioli - ha già provveduto a presentare formale segnalazione alla procura della repubblica di Roma, oltre che ai vertici Atac. Confidiamo nell’intervento della magistratura, a che accerti le dovute responsabilità di questo inaccettabile stato di degrado, con il fine di migliorare la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico nella città di Roma a favore di tutta la cittadinanza, oltre di consentire a chi lavora in tale contesto di farlo in sicurezza".

Guardia giurata ferita alla stazione Anagnina

Cambiano le stazioni e la linea della metro - in questo caso la B - ma non la sostanza. È il caso di Anagnina dove a farne le spese - la sera del 29 settembre - è stata ancora una volta una guardia giurata, costretta alle cure dell'ospedale dopo essere stata ferita con una bottiglia rotta. Addetto Italpol finito nel mirino di un passeggero - visibilmente alterato - che davanti ai tanti passeggeri che affollavano l'ingresso della stazione del Tuscolano ha scagliato la propria ira contro la guardia giurata in servizio in stazione, ferita alla mano sinistra e trasportata in ospedale. L'aggressore - un giovane sudamericano di 18 anni - è stato poi bloccato dai colleghi della guardia giurata aggredita e poi portato via dai carabinieri.

Roma Città allo sbando

"Roma è una città allo sbando e, nella galassia della sicurezza, i vasi di coccio sono le Guardie giurate - tuona il segretario nazionale del Sindacato autonomo vigilanza privata Vincenzo Del Vicario -. Il recente ferimento di un lavoratore della sicurezza privata alla stazione della metro A di Anagnina, in un intervento finalizzato a contrastare accessi abusivi alle linee da parte di elementi pericolosi, mette in luce almeno due realtà: la prima è che forze di polizia ordinarie e polizia municipale hanno ormai abbandonato il campo del trasporto pubblico. Le guardie giurate sono rimaste sole a contrastare il crimine nelle metropolitane della Capitale e non solo. La seconda è l'inadeguatezza assoluta degli appalti pubblici di servizi di sicurezza privata, lì dove il prevedere una sola guardia a presidio di ogni Stazione significa solo abbandonarla a un insostenibile rischio. Inadeguate le Autorità provinciali e sempre distratto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiediamo che, prima che avvenga l'irreparabile, sia istituita un'autorità autonoma a governare il settore delle sicurezze private. È giunta l'ora di cambiare e di garantire la sicurezza a chi, come le guardie giurate, è più direttamente esposto al rischio".



Pestato ai tornelli della metro Ottaviano

Guardie giurata ma anche lavoratori Atac. Grave anche quanto accaduto lo scorso 20 settembre quando a farne le spese è stato un addetto alla clientela dell'azienda dei trasporti romana in servizio alla stazione Ottaviano della linea A. Due i passeggeri - poi identificati e arrestati dalla polizia - che dopo aver provato a passare i tornelli senza aver pagato il biglietto sono stati fermati dal lavoratore. Da qui la violenta reazione con la coppia di "portoghesi" - due cittadini egiziani di 30 anni - che ha aggredito il verificatore a calci e pugni. Una violenta aggressione con l'uomo - un 57enne - che ha riportato la frattura del polso destro e la frattura scomposta del gomito sinistro.

Quattro aggressioni in una settimana

Violenza che anche a Ottaviano aveva trovato la denuncia dei sindacati, in particolare di Gian Luca Donati e Antonio Cannore, rispettivamente segretario regionale e provinciale della Faisa-Cisal del Lazio che in una nota stampa subito dopo l'aggressione subita dall'addetto alla clientela denunciavano: "Nell’ultima settimana quattro dipendenti di Atac, due verificatori e due addetti alla clientela, hanno subito quattro gravi aggressioni, tutte refertate in ospedale con diversi giorni di prognosi. È una triste realtà resa ancora più grave dal silenzio che proviene dall’Azienda e dalle Istituzioni - concludeva la nota del sindacato -. È incomprensibile il mancato rispetto da parte di Atac dei propri dipendenti che subiscono quotidianamente aggressioni fisiche e verbali. Non più possibile tollerare tale situazione. Ogni parte coinvolta deve fare la sua parte e al più presto occorre aprire un tavolo di confronto, che veda la presenza di Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana, Atac, Cotral, Trenitalia e gestori privati del Tpl. Servono azioni concrete e noi, come Faisa Cisal Roma e Lazio stiamo cercando di fare la nostra parte. Oltre le continue denunce e segnalazioni abbiamo organizzato una prima edizione di un corso di difesa consapevole dalle aggressioni fisiche e verbali. Siamo certi che questo non sia sufficiente per risolvere questa emergenza ma è comunque un primo segnale di attenzione verso una situazione indecorosa che non più tollerabile".