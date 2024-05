Una tranviera picchiata e un addetto allo sportello in ospedale. A Roma due aggressioni in poche ore nei trasporti

Due aggressioni nel giro di poche ore. Uno a una conducente di un tram ed un’altra nei confronti di un dipendente dell’Infopoint di Roma servizi per la mobilità alla stazione Termini. Ennesimi atti di violenza, fisica e verbale, perpetrati ai danni di personale che si occupa della mobilità di Roma. Fenomeni che, secondo i sindacati di categoria, stanno diventando una vera e propria emergenza in tutta Roma.

Aggressioni

Una conducente di tram Atac, intorno alle 5 del mattino del 29 maggio, nelle vicinanze del capolinea della linea 14 su viale Palmiro Togliatti, è stata aggredita da due persone che volevano scendere prima della fermata. I due hanno danneggiato il gabbiotto di guida e la donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo. L'infopoint di Roma servizi per la mobilità, alla stazione Termini, è stato invece chiuso dal pomeriggio di mercoledì ”a causa dell'aggressione ai danni di un dipendente di Rsm attualmente ricoverato in ospedale per accertamenti” si legge in una nota. “Chiediamo una convocazione urgente alla Prefettura per la firma di un protocollo di intesa sulla sicurezza degli addetti front line del Tpl: ci lavoriamo da tempo” tuonano i sindacati.

I rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Lazio e Ugl Fna hanno scritto una lettera, in particolare, al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e al prefetto di Roma per chiedere, per quanto riguarda la zona di viale Palmiro Togliatti, “un immediato tavolo di confronto di massima priorità per comprendere come poter garantire ancora il servizio in un luogo ad altissimo indice di rischio sicurezza fisica”.

Episodi di violenza

Certi episodi, però, non si verificano solo in quel quadrante della città. Solo facendo riferimento al 2024, un autista Atac ha dovuto difendere un minorenne dall’attacco di un branco di bulli a Porta di Roma. Ad aprile, in seguito ad un litigio con un autista, un uomo ha distrutto il finestrino di un mezzo Atac mentre a marzo,a Tor de Schiavi, un uomo aveva bloccato un autobus minacciando il guidatore. Un mese prima, a piazza Venezia, un gruppo di minorenni aveva mandato all’ospedale due lavoratori.

Un trend che non sembra volersi arrestare, specialmente nella zona della Togliatti: “Registriamo nella zona di Palmiro Togliatti una crescente e continua aggressione nei confronti del personale della società di trasporti – si legge ancora nella lettera dei sindacati - risulta agli atti che il personale ha denunciato ripetutamente ad Atac fatti ricorrenti di aggressioni, minacce e furti ai danni dei dipendenti senza aver attivato alcun intervento di attenzione per la risoluzione del problema”.

Misure di sicurezza

Da mesi, ormai, è pronto un nuovo protocollo per attuare una serie di azioni per rendere più sicuro il lavoro dei dipendenti del trasporto pubblico locale. Documento che, però, non è stato ancora sottoscritto dalle parti coinvolte: Prefettura, la Regione, il Comune di Roma, Cotral e Atac ed i sindacati Fit Cisl, Cgil, Uil, Faisal e Ugl. Tra le proposte c’è quella di dotare i mezzi di un pulsante antipanico collegato direttamente con il 112 e cabine di guida più sicure. Inoltre, si vorrebbe istituire un tavolo permanente per monitorare questi fenomeni, prevedendo, parallelamente, campagne educative nelle scuole.

Episodi inaccettabili

“Da tempo siamo al lavoro per elaborare e mettere in campo misure a deterrenza di un fenomeno vergognoso – scrivono, in una nota, il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, e il segretario regionale responsabile del dipartimento mobilità della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci - chiediamo una rapida convocazione da parte della Prefettura, con cui stiamo lavorando a uno schema di protocollo di intesa per la promozione della sicurezza nel trasporto pubblico locale. Riteniamo fondamentale che venga firmato e applicato rapidamente: non si può continuare ad assistere inermi al ripetersi di gesti intollerabili”.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori “vanno applicate al più presto le misure tecnologiche che possono essere di aiuto, quali meccanismi di videosorveglianza e geolocalizzazione. Si devono isolare tutte le cabine guida, nessuna esclusa, e si deve mettere in piedi un tavolo permanente di monitoraggio. Nulla va lasciato intentato: serve uno sforzo congiunto tra sindacato, aziende e istituzioni”.

La posizione dell’assessorato alla mobilità

A Roma sono previste nuove telecamere nelle stazioni delle metro, anche queste spesso teatro di aggressioni ed episodi di violenza. Più difficile è monitorare i capolinea degli autobus che, specialmente di notte, diventano terra di nessuno. “L’episodio che ha coinvolto il dipendente di Roma Servizi per la Mobilità – ha commentato, come riporta l’Adnkronos, l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè - si aggiunge all’aggressione subita questa mattina da una conducente di tram in zona Togliatti. Esprimo solidarietà ai due dipendenti, che ho provveduto a sentire personalmente, ma anche preoccupazione per i tanti episodi di violenza che stanno coinvolgendo conducenti e operatori a vario titolo nel settore della mobilità. Sulla situazione di Togliatti, in particolare, il direttore generale di Atac informerà il Prefetto per chiedere maggiore sicurezza e tutela dei dipendenti del trasporto pubblico”.

Proprio il 29 maggio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha assegnato le deleghe alla sicurezza all'ex magistrato Francesco Greco. Entrambi, nel corso della conferenza di presentazione, hanno spiegato come Roma non sia un far west e che, secondo le statistiche, sia una delle città più sicure al mondo. Secondo il nuovo delegato alla sicurezza “tutto ciò che emerge dai territori deve essere monitorato per capire cosa è stato risolto e cosa no. E serve una mappatura. Ma non c'è un'esigenza specifica di sicurezza in questo momento. Non c'è un evento o una logica emergenziale" ha sottolineato.