Tombe violate, studenti pestati, pub assaltati. L'onda fascista si abbatte su Roma

Un pestaggio a due studenti di sinistra, due atti vandalici, di cui uno con scritte inneggianti al fascismo e un agguato a un pub vicino commesso da tre giovani appartenenti a un gruppo neonazista. Nella Capitale si respira un clima "nero" che sta facendo salire la tensione tanto che, nella giornata di giovedì, sono scesi in piazza i partiti di centrosinistra, i sindacati e l'Anpi. Roma si dichiara "antifascista", eppure i fatti delle ultime settimana raccontano dei bollori dell'estrema destra, non solo dovuti al caldo eccessivo. Andiamo con ordine.

L'assalto al pub di sinistra

Nella serata del 13 giugno, con un martello rudimentale, un bastone e un sasso, un coltello e una decina di adesivi con richiami nazisti, tre giovani hanno assaltato il pub Sally Brown nel quartiere San Lorenzo, a Roma, in via degli Etruschi. Un blitz durato circa 15 minuti. Fuori dal locale sono stati ritrovati molti adesivi legati a un gruppo neonazista francese 'Defend Europe'. I due proprietari, illesi, sono riusciti a barricarsi dentro il locale, che stava chiudendo. Gli autori dell'agguato, due di 20 anni e uno di 21 di origini francesi, farebbero parte del gruppo di ultra destra di Bordeaux chiamato 'La Bastide Bordelaise' e aderiscono, appunto, alla campagna per la "difesa della razza ariana" promuovendo richiamo alle esperienze nazi-fasciste europee.

Se poi si aggiunge che il pub Sally Brown è un noto punto di ritrovo dell'area radicale di sinistra a Roma, l'associazione con l'assalto "squadrista" è consequenziale.

Violati Berlinguer e Matteotti

Il 16 giugno, invece, è stata profanata la tomba di Enrico Berlinguer, al cimitero Flaminio a Prima Porta. Un accanimento, come denuncia la figlia e giornalista Bianca che ha reso pubblico, come già accaduto lo scorso mese di maggio, l'accaduto sul proprio profilo Instagram. Berlinguer è il simbolo Partito Comunista nella Prima Repubblica e sul caso indaga la Digos, con la procura che ha aperto una indagine. Stesso copione di quanto successo il 18 giugno quando è stato vandalizzato il monumento a Giacomo Matteotti con la scritta 'W il fascio'. Sul caso la procura indaga per apologia fascismo.

Due studenti pestati

Arriviamo così al pestaggio subito da due studenti di sinistra, anche quello il 18 giugno. La Digos, che ha indagato, ha identificato i responsabili. Lo ha fatto grazie al video girato da una delle vittime nel corso dell'aggressione. Un video finito sui social e in cui si vede chiaramente quanto accaduto. "Si tratta", spiega la Questura, "di militanti del movimento di estrema destra Casapound".

Secondo quanto emerso, nei pressi di via Merulana, i ragazzi di sinistra sarebbero stati fermati dai giovani coetanei di estrema destra che avrebbero cominciato a prendere due di loro, due 22enne, a calci e pugni. Uno degli studenti è stato trascinato a terra dai due aggressori, gli è stata strappata a forza una bandiera del sindacato studentesco ed è stato preso a calci, mentre era ancora a terra, col tentativo di sfilargli la maglietta di Spin Time Labs. L'altro, invece, è stati aggredito perché stava riprendendo tutto. Sul posto la polizia di Stato con la Digos che adesso indaga, dopo aver acquisito le immagini di telecamere di sorveglianza della zona e dello smartphone di uno dei due 22enni feriti.

"Roma è antifascista"

Appresa la notizia la Cgil di Roma e del Lazio e l'Anpi provinciale hanno voluto organizzare una protesta e ieri si sono dati appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II "in risposta all'aggressione fascista e vigliacca avvenuta". Con loro anche il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

Il comitato dell'Anpi di Roma, in piazza, è tornato a chiedere "lo sgombero dello stabile di proprietà pubblica divenuto ormai da anni il covo fascista di CasaPound e lo scioglimento di tale organizzazione la cui esistenza costituisce pericolo per l'incolumità delle persone". "Ogni altro ritardo - prosegue -, oltre che continuare ad aggravare il danno erariale, costituirebbe anche colpevole complicità in ulteriori gravi incidenti dovessero accadere. Si applichino le leggi della Repubblica, si sciolgano le organizzazioni fasciste".

Una mancata presa di posizione che invece Nicola Zingaretti imputa ai partiti di destra: "Lo scandalo è il governo e il silenzio della destra italiana di fronte all'aggressione di due ragazzi, un silenzio che sta diventando complicità rispetto al rischio di una escalation di violenza, in questa città e non solo, che va contrastata in tutte le forme possibili. Quello che è in gioco è il diritto di parola e la libertà d'espressione. Che difendere questi principi dopo due anni di governo della destra ritorni come un'emergenza è inquietante. Tutti i democratici italiani al contrario devono unirsi contro la violenza fascista e squadrista".