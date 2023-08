Armato di bottiglia aggredisce vigili a Termini, agenti estraggono le pistole

Paura a Termini, a due passi dall'ingresso della stazione ferroviaria, dove un uomo armato di una bottiglia rotta ha aggredito gli agenti della municipale, costretti a estrarre la pistola d'ordinanza. È accaduto la notte di domenica, fra piazza dei Cinquecento e via Enrico De Nicola.

Secondo quanto si apprende sono stati gli agenti del gruppo Gssu della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno all'1:00 per un uomo in escandescenza che minacciava i passanti. Particolarmente aggressivo, alla vista dei caschi bianchi si è scagliato contro di loro colpendo con un pugno una agente. Poi, armato di una coccio di vetro ricavato da una bottiglia rotta, ha provato a colpire altri due agenti, con uno che al fine di contenerlo ha estratto la pistola d'ordinanza. In ausilio è poi intervenuta una pattuglia della polizia di Stato.

Riuscito a scappare, l'esagitato è stato poi rincorso e bloccato dagli stessi agenti, non senza difficoltà. Accompagnato negli uffici del comando di via Macedonia ha danneggiato il vetro della pattuglia. Senza documenti, straniero, è stato portato questa mattina al fotosegnalamento. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.