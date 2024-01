Aggredisce i vigili dopo un tentato furto, fermato 29enne. In passato aveva provato a investire don Coluccia

Aveva provato a investire con uno scooter don Coluccia impegnato in una marcia antispaccio a Tor Bella Monaca. Era il 29 agosto scorso quando il ragazzo, in sella a un T-Max, puntò il religioso su via dell'Archeologia nel tentativo di travolgerlo. Provvidenziale fu l'intervento di un agente di scorta che evitò il peggio sparando e ferendo l'uomo al braccio. Ora il 29enne è finito nuovamente nei guai sabato sera sempre nel quartiere della periferia est della Capitale. Individuato dopo aver tentato un furto in un parco ha aggredito due vigili nel tentativo di darsi alla fuga.

Sono stati gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale a intervenire la sera dell'Epifania per una segnalazione sul furto di alcune biciclette, individuando il responsabile all'interno del "parco della Pace". Alla richiesta dei documenti l'uomo, ha dato prima un nome falso ha tentato la fuga ma è stato fermato dopo essersi scagliato contro i caschi bianchi.

Al termine delle procedure di identificazione è emersa la reale identità del 29enne, a carico del quale sono emerse denunce per furto aggravato e il tentato omicidio del prete antispaccio don Antonio Coluccia. A distanza di cinque mesi dal precedente arresto, il 29enne è stato denunciato alla magistratura per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto, lesioni e false generalità.