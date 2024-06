"Scendete, la corsa è finita": dormono tra i vagoni della Metromare e aggrediscono i vigilanti della stazione

"Dovete scendere dal treno". Così i vigilanti della stazione Piramide hanno provato a far accomodare fuori da un convoglio della Metromare due uomini, cittadini algerini di 40 anni, che erano sdraiati all'interno di uno dei vagoni del treno.

I due, di tutta risposta, hanno aggredito i vigilanti e poi gli agenti del I Gruppo centro della Polizia Locale intervti. I fatti risalgono a ieri mattina. I due 40enni hanno minacciato i vigili e cercando di colpirli.

Nonostante i comportamenti violenti, gli agenti sono riusciti a bloccare i due, in evidente stato di alterazione. Tratti in arresto ed eseguiti gli accertamenti di rito, entrambi sono stati trasportati presso l'ospedale per le verifiche del caso.

I responsabili dovranno ora rispondere di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e per uno dei due è scattata altresì la denuncia per danneggiamento, a seguito dei pugni e calci sferrati contro il veicolo di servizio.