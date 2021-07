Mette a soqquadro casa della madre e l’aggredisce, 31enne denunciato

Le accuse per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia

Ha messo a soqquadro casa della madre e poi l’ha aggredita. Protagonista della violenza un uomo di 31 anni di origini romane. I fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì e sabato in via delle Vigne. Sul posto l’intervento dei Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano e dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma.

La scorsa notte, l’uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dopo aver messo a soqquadro l’abitazione della madre, una 62enne romana, l’ha aggredita violentemente. I Carabinieri, intervenuti su richiesta al 112, sono giunti presso l’abitazione della donna, in via delle Vigne per prestare i primi soccorsi.

La 62enne è stata accompagnata presso l’ospedale San Camillo, ha riportato un trauma cranico con ferita al cuoio capelluto, traumi contusivi dorsali e al torace, oltre a varie escoriazioni e dichiarata guaribile in 10 giorni. I Carabinieri, dopo aver ricostruito quanto accaduto, hanno rintracciato il figlio, che si era allontanato prima dell’arrivo delle pattuglie, nella sua abitazione, in via Monte delle Piche.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato affidato alle cure mediche del personale sanitario intervenuto sul posto e poi visitato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio per poi essere dimesso. È stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.