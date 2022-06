Preso a sprangate e trovato sanguinante in strada, indaga la polizia

È stato trovato con il volto sanguinante in strada, in stato di choc. Vittima, un uomo di 30 anni portato all'ospedale San Camillo di Roma dove resta ricoverato in prognosi riservata. A fare luce su quello che al momento sarebbe un giallo, avvenuto in zona Magliana, è la polizia. I fatti si sono consumati intorno alle 19.

Ad avvertire le forze dell'ordine, sono stati i sanitari del 118 intervenuti per soccorrere il trentenne all'altezza del civico 233 di via della Magliana. L'uomo, trovato con il volto pieno di sangue, aveva perso i sensi in seguito ad una aggressione. Sul posto gli agenti del commissariato San Paolo che hanno fin da subito iniziato gli accertamenti.

Secondo i primi riscontri, la vittima sarebbe stata presa a sprangate riportando la frattura delle ossa nasali. Gli investigatori hanno sentito alcune persone e attendono l'ok dei medici per poter ascoltare anche il 30enne. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e sarebbero stati acquisiti i filmati di alcune telecamere della zona.