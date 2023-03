La denuncia dell'assessore: "Aggredito dipendente all'ufficio anagrafe"

"Un dipendente, di circa 50 anni, dell'ufficio anagrafe del municipio VI è stato aggredito nei locali di via Duilio Cambellotti, a Tor Bella Monaca, mentre stava rilasciando ai richiedenti i numeri per accedere ai servizi". A denunciare l'accaduto all'agenzia Dire Cristiano Bonelli, assessore al Personale del municipio VI delle Torri

"Questa mattina (ieri ndr) una persona non meglio identificata di origini extracomunitarie (la fotocopia del documento era illeggibile) ha chiesto al dipendente il numero per potere ottenere un certificato - ha raccontato l'assessore della giunta del presidente Nicola Franco -. Dopo un'ora è tornato urlando e aggredendo verbalmente la persona perché, a suo dire, aveva bisogno di un estratto e non di un certificato. Ma nel frattempo i numeri per ottenere quel tipo di documento erano finiti ed è stato quindi invitato a tornare domani. A questo punto, dopo avere inveito verso altri due lavoratori dell'ufficio dicendo loro 'vieni fuori', è nata la colluttazione col dipendente che è caduto a terra insieme all'aggressore, quest'ultimo poi è subito scappato appena sono intervenute alcune persone per riportare la calma".

Il dipendente aggredito "non ha fatto richieste di cure mediche ma ha presentato una denuncia cautelativa nel caso questa persona dovesse ripresentarsi". Eventi simili sembrano rappresentare la quotidianità all'ufficio anagrafe del municipio VI: "Registriamo giornalmente aggressioni verbali e fisiche, altre volte vetrine rotte - ha attaccato Bonell -. Adesso basta, così non si può andare avanti. Abbiamo lavorato per ottenere una guardiania privata a tutela del personale e bandito una gara ma chiediamo una presenza della polizia locale di Roma Capitale, anche se da contratto non sarebbe tenuta a svolgere questo servizio. È assurdo però che quotidianamente questi dipendenti vengano aggrediti: non vorrei facessero la fine del personale sanitario nei pronto soccorso"

Assessore Bonelli che prosegue: "Inoltre, la persona aggredita non è nemmeno dipendente comunale bensì della partecipata Risorse per Roma: "Si tratta di personale sottopagato nonostante faccia lo stesso lavoro di altri dipendenti del comune, e ciononostante rende un servizio fondamentale in questo municipio dove c'è una forte crisi di risorse umane. E se, come si paventa, venisse ritirato anche il personale di Risorse per Roma questo vorrebbe dire fermare il servizio primario erogato da questo ente per conto dello Stato: il rilascio dei documenti di identità. Nel 2022 siamo stati il primo municipio per carte d'identità fatte: 27.500. E nel 2023, aderendo agli Open Day, siamo già arrivati a 5.500 circa". Anche la presidente della commissione municipale Personale, Vanda Raco, ha voluto dare la sua solidarietà al dipendente aggredito.