Panico a Torrevecchia: ubriaco e drogato si scaglia contro i carabinieri e prende a calci l'auto di servizio

Panico nella notte a Torrevecchia dove un uomo ubriaco e drogato ha aggredito i carabinieri prendendo poi a calci l'auto di servizio. L'intervento dei militari intorno all'1:30 tra largo Millesimo e via di Torrevecchia, a due passi dalla parrocchia di San Cipriano dove decine di abitanti hanno richiesto l'intervento al 112 per una persona pericolosa in strada che stava dando in escandescenza.

Anche all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile, l’uomo, in evidente stato di agitazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche, dapprima si è dato alla fuga a piedi e una volta raggiunto, ha iniziato a colpirli con calci e pugni, venendo bloccato solo grazie all'ausilio di altri militari intervenuti sul posto.

Anche una volta bloccato e fatto entrare nella "gazzella" è stato visto da alcuni residenti scesi in strada dare calci e testate alla paratia del veicolo. Una volta portato in caserma ha continuato a dare in escandescenze per cui è stato necessario il trasporto, tramite il 118, al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata.

Da quanto si apprende, l’uomo, cittadino italiano di origini rom, di 32 anni, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è stato arrestato per resistenza e violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale e sarà giudicato con il rito direttissimo presso le aule di piazzale Clodio.