Termini: danneggia pali per distanziamento sociale e aggredisce guardia giurata

Sorpreso dalla guardia giurata in servizio alla stazione Termini a danneggiare i paletti per il distanziamento, lo ha aggredito mandandolo in ospedale con diverse escoriazioni giudicate poi guaribili in cinque giorni. Le violenze sono avvenute in piazza dei Cinquecento.

L'uomo, un cagliaritano di 44 anni già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Viminale di polizia poco dopo le 17:00 di sabato pomeriggio per resistenza e lesioni a incaricato di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.